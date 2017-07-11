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11 Temmuz 2017 17:28

Silahla yaralamaya gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili kardeşlerden biri yakalandı.

Silahla yaralamaya gözaltı

11 Temmuz 2017 17:28


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.İ.(34) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırı olayını B.S. ve B.S. adlı kardeşlerin gerçekleştirdiğini tespit etti. B.S.’nin olayda silah kullandığı, yanında da kardeşi B.S.’nin bulunduğu iddia edildi.


Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan kardeşlerden B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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