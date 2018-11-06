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Silahla yaralamaya gözaltı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.C.(29) sağ ve sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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