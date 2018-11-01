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Silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.A.(18) yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.A., tedavi altına alındı. S.A. kendisine G.D.'nin ateş ettiğini ve yanında bulunan şahsın da darp ettiğini belirtti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili G.D. ile yanındaki F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. G.D. ve F.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. G.D. çıkardığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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