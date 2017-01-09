Silahlı bir kişiyi yaralayan 16 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

Samsun’da tabancayla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tunca Sokak’ta önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki E.E., evine gittiği D.G.’yi (49) burada aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla bacağından vurdu. Polise teslim olup bir kişiyi vurduğunu söyleyen E.E., silahın vurduğu kişiye ait olduğunu ileri sürdü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.