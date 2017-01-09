Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:57

Silahlı bir kişiyi yaralayan 16 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

Silahlı bir kişiyi yaralayan 16 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

09 Ocak 2017 15:57

Samsun’da tabancayla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tunca Sokak’ta önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki E.E., evine gittiği D.G.’yi (49) burada aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla bacağından vurdu. Polise teslim olup bir kişiyi vurduğunu söyleyen E.E., silahın vurduğu kişiye ait olduğunu ileri sürdü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç