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17 Temmuz 2018 17:06

Silahlı çatışmaya tutuklama

Samsun’da bir şahısla karşılıklı birbirlerine silahlı ateş açtıkları iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı çatışmaya tutuklama

17 Temmuz 2018 17:06


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 12 Haziran’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C.İ. ile Berat M. (20) karşılıklı olarak birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Berat M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar park halindeki araçlara isabet ederek maddi hasara sebep oldu. Olaydan sonra kaçan Berat M., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Berat M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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