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27 Mayıs 2018 15:04

Silahlı çatışmayı önleyen trafikçiler ayın polisi seçildiler

Samsun’da silahlı 2 ayrı gurubun kavga sırasında birbirlerine silah çekmesi üzerine müdahale edip silahlı çatışmayı önleyen 3 trafik polisi Samsun’da "Ayın Polisi" seçildiler.

Silahlı çatışmayı önleyen trafikçiler ayın polisi seçildiler

27 Mayıs 2018 15:04


Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli motorlu Şahin ekibinde polis memuru Ali Sak, Ahmet Erkan Halıcı ve Hüseyin Bulut, 25 Nisan’da İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde silahlı iki grubun kavga sırasında birbirlerine silah çekmesi üzerine olaya müdahale ederek söz konusu şahısları etkisiz hale getirerek silahlı çatışmayı önlemiş ve 1’i Glock marka olmak üzere saldırganlardan 2 adet tabanca ele geçirmişti. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, trafik polisleri Ali Sak, Ahmet Erkan Halıcı ve Hüseyin Bulut’u şüphelilerin yakalanmasında görev bilinci ile hareket etmeleri, duyarlı, özverili, dikkatli ve titiz davranmaları mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiğinden ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkı sağlandığından dolayı Samsun’da "2018 Yılı Nisan Ayının Polisi" seçti. Ayın polisi seçilen trafik polislerinin resimleri Samsun Emniyet Müdürlüğü giriş katındaki ayın polisi panosuna asıldı.




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