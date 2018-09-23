Silahlı saldırgan polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu yakalandı

Samsun'da silahla adam yaralama suçundan aranan bir kişi polisi sabaha karşı takibi neticesi kovalamacayla havaya uyarı ateşi açılması sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Derbent Mahallesi'nde 10 gün önce silahlı saldırıya uğrayan C.T. bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı 32 yaşındaki T.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsın peşine düştü. Sabaha karşı Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu kaçmak isteyen T.G., polisin havaya 3 el uyarı ateşi açıp kovalama sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.