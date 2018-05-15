Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 15:19

Silahlı saldırgan tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırgan tutuklandı

15 Mayıs 2018 15:19


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde Pazar günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Uğur D. (27) sağ bacağından 1, sol bacağından da 3 olmak üzere 4 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi atına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Recep A.(39) olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Recep A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlana Recep A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç