Silahlı saldırgan tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde Pazar günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Uğur D. (27) sağ bacağından 1, sol bacağından da 3 olmak üzere 4 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi atına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Recep A.(39) olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Recep A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlana Recep A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.