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30 Temmuz 2018 16:45

Silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi

Samsun’da park halindeki araçlarla bir eve silahlı saldırı düzenleyen ve gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi

30 Temmuz 2018 16:45


Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(21) ve B.D.(19) önce İlyasköy Mahallesi’ndeki taksi durağına giderek burada park halindeki P.U.Ş.’a (21) ait araçlara tüfekle ateş açtı. Bu sırada park halindeki ticari taksilerden 4’üne saçma isabet etti ve araçların birinin içinde bulunan R.A. (25) yaralandı. Silahlı saldırgan gençler daha sonra Kışla Mahallesi’ndeki P.U.Ş.’nin evine ve park halindeki evin önündeki araca silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada P.U.Ş.’de saldırganların araçlarına silahla ateş açtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.B. ve B.D. ile P.U.Ş. yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve P.U.Ş. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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