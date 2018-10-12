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Silahlı saldırı zanlısı adliyeye şarkı söyleyerek girdi

Samsun’da silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıslar adliye binasına şarkı söyleyerek girdi.

Samsun'da silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıslar adliye binasına şarkı söyleyerek girdi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Y.'ye ait sucu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Ç.Y. pompalı tüfekle, B.B. (25), T.B.Ç. (18), E.T. (19) ve E.K.'nin (17) içinde bulunduğu otomobile ateş açarken, otomobildekiler de tabancayla ateş açarak karşılıklık silahlı çatışma yaşandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili B.B., T.B.Ç., E.T. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.K., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi. T.B.Ç.'nin adliyeye "Hayaller Paris, Yaşantı Somali" diye şarkı söyleyerek girip gülerek el sallaması dikkat çekti. T.B.Ç.'nin ayrıca getirildiği adliye koridorunda polise mukavemette bulunduğu ve hakkında ayrıca bu suçtan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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