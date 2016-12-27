Samsun’da silahlı saldırıda sağ göğsünden vurularak ağır yaralanıp olay yerinden otomobil ile kaçarken şarampole yuvarlanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinin Bereket Mahallesi’nde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Havza ilçesinde ikamet eden Arslan Güngör (39), arkadaşı Adem Y. ile birlikte Salıpazarı ilçesine gitti. Adem Y.’nin akrabasından alacağını istediği sırada olay çıktı. Bu sırada silah sesleri üzerine içinde bulunduğu otomobilden aşağı inen Arslan Güngör, tabanca kabzası ile kafasına vurulmak suretiyle yaralandı. Olayda Adem Y. de tabancayla vurularak yaralandı.

Kaçarak otomobile binen Arslan Gürgör, bu sırada tabancayla açılan ateş sonucu sağ göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay yerinden otomobil ile kaçan Arslan Gürgör, ilçenin Biçme Mahallesi’nde idaresindeki otomobil ile şarampole yuvarlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arslan Güngör, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralanan ve hastanede ameliyata alınan Arslan Güngör, cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Arslan Güngör, yapılan müdahaleler rağmen bugün hayatını kaybetti.