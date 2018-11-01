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Silahlı saldırıya 2 gözaltı

Samsun’da silahlı saldırı olayına karışıp bir kişinin de parmağından yaralanmasına sebep oldukları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da silahlı saldırı olayına karışıp bir kişinin de parmağından yaralanmasına sebep oldukları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pampalı tüfekli saldırı sonucu R.K.'ye ait kahvehanenin camlarına saçma isabet etti. Olay sırasında U.P. adlı şahıs da parmağından saçma tanesi ile yaralandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.K. (33) ve Ö.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan S.K. ve Ö.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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