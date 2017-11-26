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26 Kasım 2017 18:25

Silahlı saldırıya 2 tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Silahlı saldırıya 2 tutuklama

26 Kasım 2017 18:25


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahalesi Samsun Gögüs Hastalıkları Hastanesi park alanında önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ç. (27) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen 19 yaşındaki Y.E.K. ile olayı azmettirdiği iddia edilen S.T.V.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.K. ve S.T.V. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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