İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı saldırıya 3 tutuklama

Samsun’da karşılıklı silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da karşılıklı silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. (23) ile Y.D.(38) ve E.D.(33) kardeşler arasında karşılıklı silahlı saldırı düzenlendi. Aralarındaki eski husumete dayılı olarak gerçekleştirilen saldırıda T.A.'nın pampalı tüfekle, Y.D.'nin de tabancayla ateş açtığı tespit edildi. Saldırıda ölen ve yaralana olmazken bir evinin kapasına tüfekten çıkan saçmalar ile tabancadan çıkan kurşunlar isabet etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili T.A., Y.D. ve E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.