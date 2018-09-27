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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde ATM’den para çektikten sonra silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs hastanene hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde ATM'den para çektikten sonra silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs hastanene hayatını kaybetti.


Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Yusuf Gür (39), ATM'den para çektikten sonra 55 AAZ 267 plakalı otomobiline binerken kendisine A.K. isimli şüpheli tarafından silahla ateş edildi. Alnına ve göğsüne aldığı kurşunlarla ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Yusuf Gür'ün 27 Temmuz'da sosyal paylaşım hesabından “Bütün sevdiklerime dostlarıma benden hatıra kalsın. Ölümün saati, günü yok” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirlendi.


Olay sonrası kaçan silahlı saldırgan ise bir iş yerinin kamerasınca görüntülendi. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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