Silahlı yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi’nde önceki gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö.(20), Ömer Halisdemir Parkı yanına bir otomobilde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Parkın yanına bırakılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu yaralıyı bırakıp kaçan otomobilin önce plakasını, ardından da kime ait olduğunu tespit etti. İlçe polisi olayla ilgili O.K.(26) ve Ü.C.’yi (29) yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.