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Silahlı yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.A.(18) yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.A., tedavi altına alındı. S.A. kendisine G.D.'nin ateş ettiğini ve yanında bulunan şahsın da darp ettiğini belirtti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili G.D. ile yanındaki F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. G.D. ve F.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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