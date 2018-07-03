Sıra dışı okulun sıra dışı öğretmenleri

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çarşamba ilçesine bağlı Gökçeçakmak Mahallesi’nde 253’ü ilkokul, 292’si ortaokul olmak üzere 58 merkezden gelen toplam 545 öğrencinin eğitim gördüğü 27 derslikli Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Standart okul sınıflarından farklı olan Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu sınıflarını tek tek gezen Vali Osman Kaymak, sınıflarında ağaç kütüklerinden oturakların, kavanozdan lambaların, ortasında motosikletin bulunduğu, öğrencilere piyano ve keman eğitiminin de verildiği okulun oyun salonunda hava hokeyi, satranç, bilardo oynadı.

Ziyarette, Gökçeçakmak Ortaokulu öğrencilerinin kendi imkanlarıyla öğretmenlerinin öncülüğünde TÜBİTAK Bilim Fuarı için yaptıkları go-kart aracını inceleyen Osman Kaymak, okul öğretmenlerinin, ‘Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı’ kitabının yazarı Robert Maynard Pirsig’i ölümünün birinci yılında anmak için oluşturdukları ve dünyada başka bir örneği olmayan özel sınıfı da gezerek, bu sıra dışı çalışmalarıyla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.

Gökçeçakmak Ortaokulunda görev yapan Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Akarcan Çakır, ABD’li felsefeci Pirsig’in, ülkesinin bir ucundan diğerine bir adamın iki arkadaşı ve oğluyla yaptığı 17 günlük motosiklet yolculuğunu anlattığı, nitelik kavramı üzerine fikirler yürüttüğü kitabından yola çıkarak bu sınıfı tasarladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmaların tasarımını ve işçiliğini de kendileri yapan okul öğretmenlerini bu başarılarından dolayı tebrik eden ve dersi öğrenciye öğretmenin sevdirebileceğini kaydeden Kaymak, kendi öğrencilik yıllarında sevmediği matematik dersini kendisine sevdiren öğretmeni sayesinde hukuk fakültesini kazanmasında büyük katkısının olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi yönlendiren, geleceğe hazırlayan bir değer ve kaynaktır. İnsanların ve toplumların yetişmesinde ve şekillenmesinde taşıdıkları bu önem dolayısıyla öğretmenler, insanların hayatında eşsiz bir yere sahiptir. Bu bağlamda, ilimizdeki öğretmenlerimizin de görev tanımlarına ek olarak, çocuklarımıza okulu ve dersi sevdirmek adına yaptıkları bu anlamlı projeleri görmek bizleri gelecek adına umutlandırıyor ve ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Ziyaretin sonunda, öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Kaymak, öğretmenlerin bağlama eşliğinde söylediği türkülere de eşlik etti.

Samsun Valisi Kaymak’ın Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu ziyaretine, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Av. Hüseyin Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı.