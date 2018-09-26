Sıra dışı şair Durmuş Tunacık, "Bana Deli Dediler" isimli kitabını çıkardı

Önceden geçirdiği şizofren hastalığını şiir yazarak yendiğini belirten şair Durmuş Tunacık, "Bana Deli Dediler" isimli şiir kitabını çıkardı.

40 yaşında ve 2 çocuk babası olan Samsunlu şair Durmuş Tunacık, 8'inci şiir kitabı olan "Bana Deli Dediler" isimli kitabını çıkardı. Tunacık, kitapta yer alan ve kitaba da ismini veren "Bana Deli Dediler" şiirinde; şizofren hastası olduğu yıllarla yaşadığı olaylarla günümüz sorunlarına atıfta bulunuyor. Şiirlerinin hepsinin hece veznine uygun olduğunu belirten Samsunlu şair, şiirlerinin temalarının genellikle ilahi ve beşeri aşk üzerine olduğunu belirtti. Şiirlerinde toplumsal sorunlara da değinen Tunacık, bazı şiirlerinde hicivli bir dil kullanıyor. Boyacılık mesleğiyle uğraşan Tunacık, boş zamanlarda sokaklarda dolaşarak şiir kitaplarını elden dağıtıyor. Bin adet basılan 58 şiirden oluşan "Bana Deli Dediler" isimli kitabı, önümüzdeki haftadan itibaren kitapçılardaki raflarda yerini alacak.

Ömrü boyunca şiir yazmaya devam edeceğini belirten Şair Durmuş Tunacık, "Kitabım yaklaşık bir yıl boyunca yazdığım şiirlerden oluşuyor. 'Bana Deli Dediler' şiirimde önemli olan geçirdiğim psikolojik rahatsızlık değil. Önemli olan şiirdeki vermek istediğim mesaj. Okurların son kitabımı beğeneceğini umuyorum. Şiir benim için vazgeçilmez. Çünkü kendimi şiirle ifade etmeye çalışıyorum. Gördüğüm yanlışları şiirlerimle anlatmaya çalışıyorum. Elim kalem tuttuğu sürece şiir yazmaya devam etmek istiyorum" dedi.

"Bana Deli Dediler" isimli şiirden iki dörtlük:

Şu dünya aleminde kara para isteyen/Diller akıllı oldu bana deli dediler/Helal haram demeden yetim hakkını yiyen/Filler akıllı oldu bana deli dediler.

Dünyayı yaşanılmaz bir hallere getiren/Körpecik umutları yarınları bitiren/İhaneti yaşayıp namusunu yitiren/Kullar akıllı oldu bana deli dediler.