Sivil Havacılık Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Ballıca Havacılık Kampüsündeki yüksekokulun konferans salonunda yapılan törende 45 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende mezun öğrenciler adına konuşma yapan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bölüm birincisi Senem Yıldız, “Bana göre üniversite sadece derslerden, sınavlardan ibaret bir süreç değildir. Aynı zamanda geleceğimizi ve kişiliğimizi belirleyen bir dönemdir” dedi.

“Bu cübbenin bu toplum için bir anlamı var”

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Akyüz, “Sevgili öğrenciler, sizlere sivil havacılık yönetimi anlamında çalışmamız için size bir izin belgesi veriyoruz. Bu izin belgesini verirken bizim bir derdimiz var. Bu töreni düzenlerken bizlerde cübbe giyiyoruz. Aynı şekilde sizlere de bir cübbe giydiriyoruz. Bu cübbenin bu toplum için bir anlamı var. Cübbelerinizin önünde düğme yoktur. Sebebi de size verdiğimiz belge ile iş yaparken hiç kimsenin önünde eğilmemeniz, el pençe durmamanız için. Cübbeleriniz de cep yoktur çünkü bu işi yaparken haksız kazanç elde etmeni içindir. Bütün yaşamınız boyunca bu ilkeleri bir tarafınızda tutmanız dileğiyle bütün hayatınız boyunca mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu yüksekokulu kaybettiğimiz için üzgünüz”

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, “Biz bugün size veda ediyoruz. Bunun bir farklılığını yaşıyoruz. Biz üniversite olarak Sivil Havacılık Yüksekokuluna veda ediyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak böylede bir üzüntümüz var. Bu yüksekokul Ondokuz Mayıs Üniversitemiz için vizyon bir yüksek okuldu. Dolayısıyla biz burayı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama şehrimiz adına ülkemiz adına farklı bir şey olmayacak. Yine bu şehirde başka bir üniversitenin, kardeş üniversitenin yüksekokulu olarak eğitim öğretime devam edecek. Hocaları kaybettik ama siz hala OMÜ mezunusunuz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi büyük bir üniversite, farklı bir üniversite. Bunun gururunu yaşayın. Üniversiteler sadece verdikleri eğitimlerle değil mezun ettiği öğretmenin kariyer başarılarıyla da yol alan kurumlardır” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Kaymakam Yavuz Güler de yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Konuşmaların ardından okulunu birincilikle bitiren Senem Yıldız’a başarı belgesini 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner verdi. Daha sonra Yıldız, kütüğe ismini çaktı. Ardından mezun olan 45 öğrenci belgelerini aldı. Daha sonra mezunlar, yüksekokulun bahçesinde keplerini havaya attılar.

Törene ayrıca OMÜ Sivil Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Alper Çelik, sivil havacılık sektör yöneticileri, öğretim görevlileri ve öğrenci velileri katıldı.