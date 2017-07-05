Sokak hayvanları Atakum’da güvende

Samsun’un Atakum ilçesinde, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın öncülüğünde 3 yıl önce Atakum ilçesinin muhtelif yerlerine yerleştirilen mamamatikler, Atakumluların desteğiyle, sokak hayvanlarını yaşama bağlıyor. Hayvanseverler, su şişelerindeki fazla suları hazneye boşaltarak sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını giderirken, şişe ve kapakları da farklı hazneye atarak mama ihtiyaçlarını gideriyor.

Susadıklarında söyleyemiyorlar

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, vatandaşlarla el ele vererek ilçedeki sokak hayvanlarını koruduklarını, aç ve susuz kalmalarına müsaade etmediklerini söyledi. Atakum’un, hayvansever bir ilçe olduğunu söyleyen İshak Taşçı, hayata geçirdikleri Mamamatik Projesi ile, sokak hayvanlarının yaşama tutunması için önemli bir imkan sunduklarını belirtti. Mamamatiklerin, havaların ısınmasından etkilenen sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli bir proje olduğunu söyleyen Başkan Taşçı, “Tıpkı insanlar gibi sokak hayvanları da acıkıyorlar, susuyorlar fakat söyleyemiyorlar. Bunaltıcı yaz sıcaklarının etkisini göstermeye başladığı bugünlerde mamatiklerimiz, sokak hayvanlarının imdadına koşuyor. Hayvanlarımız ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz mamamatiklerden aç karınlarını doyurup susuzluklarını giderirken, diğer taraftan da geri dönüşüm sağlanarak büyük bir israf önlenmiş oluyor" diye konuştu.

“Desteğimize ihtiyaçları var”

Sokak hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmek için insanların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Onlar da tıpkı bizim gibi bir can taşıyorlar ve bu dünyada en az bizim kadar yaşama hakkına sahipler. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için bizim desteğimize ihtiyaç duyduğunun bilincindeyiz. Amacımız, Atakum Belediyesi olarak ilçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz mamamatikler ile sokak hayvanlarımızın bunaltıcı yaz sıcaklarından daha az etkilenmeleridir” ifadelerini kullandı.

Her yönüyle kazanç

Mamamatikler ile hem sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de geri dönüşüme katkı sağlayarak israfın önüne geçtiklerini söyleyen Başkan Taşçı, “Mamamatik projemiz her yönüyle doğa ve hayvan dostudur. Mamamatikler ile hem sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de israfın önüne geçerek geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu konuda görevlendirilmiş bir ekibimiz, sürekli olarak cihazları kontrol ederek eksik su ve mamaları tamamlıyor. Öte yandan zaten Atakumlu hemşerilerimiz de bu konuda son derece duyarlı. Hemşerilerimizle birlikte el ele vererek ilçemizdeki sokak hayvanlarını koruyoruz” şeklinde konuştu.