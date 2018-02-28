Sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A., aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arif S. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki silahı çıkaran Ş.A., husumetlisi Arif S.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun sağ bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Arif S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.