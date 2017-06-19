Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal K. (34) belediyede çalışan temizlik işçisi arkadaşı ile sokakta kol kola yürürken arkadan gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın 3 el ateş açtığı Kemal K. olduğu yere yığılıp kalırken, temizlik işçisi de olay sırasında kendisini yere attı. Silahlı saldırgan kayıplara karışırken, yaralı Kemal K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.