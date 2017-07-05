Sokaktan gelen dostluk

19 Mayıs ilçesinde çay bahçesi işleten Sedat Uzun, sokaktan sahiplendiği ve ismini “Haydut” koyduğu köpeğinin her istediğini yapıyor. Perişan bir vaziyette sokakta bulduğu köpeği sahiplenerek bakımlarını ve tedavisini yaptırdıktan sonra aralarında başlayan dostluk görenleri şaşkına çeviriyor. Motosiklete binmeyi çok seven Haydut, çay bahçesinin de neşe kaynağı oldu.

Sokaktan 1 yıl önce bulduğu köpeği sahiplendiğini anlatan Sedat Uzun, “Sokakta bulduğumuz bir hayvan. Şu anda da bizim için çok iyi bir dost. Sıcaktan bunaldığı için kendisine daha başka şeyler düşündük ama olmadı. Sonra motosiklet aldık, bir sefer bindi. Ondan sonra sürekli binmeye başladı. Motorun kornasını çaldığımız zaman uzakta ya da görünmeyen bir yerde de olsa, korna sesine gelip motosikletin yanına geliyor. Sahipleneni yaklaşık 1 yıl oldu, daha önce hiç hayvan bakmadım. Ama hayvanları seviyordum. Bu da işte bize vesile oldu. Öyle aramızda bir dostluk başladı. İlçemizde kendisi de halk arasında da sevilen hayvan haline geldi. Yaşadığı sürece biz de elimizden ne gelirse bakım olsun vesaire yapmak mecburiyetimiz var. Biz bunu bulduğumuz zaman aşıları, bakımı, temizliğini yaptırdık. Yazın özellikle birlikte denize gidiyoruz. Ben denize girmeyi çok seven bir insan olmadığım halde onun için hemen hemen her gün denize gidiyorum. 1 saat yüzmesi var. Kendisine kulübe yaptırdık. Kısaca güzel bir dost” dedi.

“Yazlıkçılar çocuklar için aldıkları köpekleri dönüşte sokağa salıyor”

Yazlıkçıların çocuklar için aldıkları köpekleri dönüşte sokağa saldığını belirten Sedat Uzun, “Herkese şunu tavsiye ediyorum; Burası yazlık bir kesim. Yazın çocukları köpek istiyor diye alıp yaz sonunda giderken hayvanları sokağa bırakıp gidiyorlar. Bunu yapmasınlar, bu çok yanlış bir şey. Bakamayacağınız bir hayvanın günahını vebalini alıp giderken de bunu sokağa terk etmek doğu bir davranış değil. Bu konuda herkes duyarlı olmalı. Yaz ayları yavru köpekler alınıyor, kışlık evlerine dönerken hayvanları sokakta bırakıyorlar. Bunların bir kısmını araba eziyor, bir kısmı sakat kalıyor. Gördüğümüz zaman belediye yetkililerini arıyoruz. Onlar ilgileniyor ama hayvan kendi derdini anlatamaz, insan gibi değil. Onun için bizim insanlarımızın hayvan konusunda daha duyarlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.