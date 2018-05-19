SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösterisi büyüledi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun’da ayrı ayrı gösteri sundu. Samsun Çarşamba Havalimanından kalkan uçaklar, şehrin semalarında kendilerini gösterdi. İlk olarak sahneye Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri uçağı SOLOTÜRK çıktı. SOLOTÜRK, F-16’nın kabiliyetlerini ortaya koydu. Şehrin üzerinde inanılmaz hareketler yapan SOLOTÜRK, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

SOLOTÜRK’ün ardından Samsun semalarına 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları ortaya çıktı. Türk Yıldızları’nın akrobatik gösterileri sahili dolduran binlerce vatandaş tarafından hayranlıkla izlendi. Havanın bulutlu ve bulanık olmasına aldırış etmeyen pilotlar, unutulmaz bir gösteri sergiledi. Doğupark’taki protokolün bulunduğu yere odaklı gösteri yapan uçaklar, uzun süre alkışlandı.

Gösterileri Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri, adli ve mülki erkan ile binlerce vatandaş izledi.

Gösterilerin ardından yağmur başladı.