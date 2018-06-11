Sosyal paylaşım sitesi üzerinden silah satışı paylaşımına gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden silah satışı yapmak için paylaşım yaptığı iddia edilen Hakkı Ç.’yi takibe aldı. Yapılan takip çalışmaları sonucu İlkadım ilçesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi otoparkında yakalanan Hakkı Ç.’nin elinde bulunan çantasından halk arasında ’Rus Takarof’ diye tabir edilen 1 adet 7.62 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile bir adet şarjörü ve kağıda sarılı vaziyette 14 adet 7.62 milimetre çapında mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili Hakkı Ç. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.