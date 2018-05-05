Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 - Ümraniyespor: 3

Lig’in 34. haftasında Samsunspor, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Samsunspor, bu skorla Gaziantepspor ve Manisaspor’un ardından ligden düşen 3. takım oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ahmet’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz’un şutu kaleci Metin’de kaldı.

26. dakikada Serdar’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Drole’nin şutu yandan autta çıktı.

28. dakikada topu oyuna sokmaya çalışan kaleci Metin’in topunu çalan Göksu, meşin yuvarlağı filelerle gönderdi. 1-0

33. dakikada Emircan kaleciyi geçerek pasını Serdar’a verdi. Serdar meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi.

38. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Kenan ara pasına iyi hareketlenen Gökay, meşin yuvarlağı direğin dibinden filelere yolladı. 2-0

54. dakikada Gökay’ın kullandığı serbest vuruş kaleci Metin’den geri döndü, seken topu Enes auta gönderdi.

59. dakikada kaleci Orhan’ı geçerek pas veren Drole’nin ortasında Samet topu filelere yolladı. 2-1

61. dakikada Enes’in kafayla indirdiği topa Göksu dokunamayınca meşin yuvarlak kaleci Metin’de kaldı.

67. dakikada Drole’nin pasında topla buluşan Emircan şutu ağlara gitti. 2-2

70. dakikada ceza sahası içinde Ahmet yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltı atışını kullanan Göksu Türkdoğan, topu ağlarla buluşturdu. 3-2

77. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Enes’in şutunu Metin kornere çeldi.

85. dakikada Serdar’ın pasında Drole topu filelere yolladı. 3-3

Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Samsunspor: Orhan x, Berat x, Burhan x, Kenan x (Kemal dk. 56 x), Samed x, Ahmet Burak xx, Oğuz xx, Gökay xxx (Furkan Yıldırım dk. 87 ?), Çağrı xx, Enes xx, Göksu xxx

Yedekler: Furkan Köse,

Teknik Direktör: Mustafa Güngör

Ümraniyespor: Metin x (Hüseyin dk. 89 ?), Mustafa x, Bulut xx, Bahadır x, Mehmet Sedef xx, Samet xxx, Beytullah x (Kerem dk. 74 x), Emircan xxx, Tarık x (Cenk dk. 43 x), Serdar xx, Drole xx

Yedekler: Timur, Mücahit

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Göksu (dk. 28) (dk. 71 pen.), Gökay (dk. 38) (Samsunspor), Samet (dk. 59), Emircan (dk. 67), Drole (dk. 85) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Serdar, Mustafa (Ümraniyespor)