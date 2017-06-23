Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonu Sena Ersoy oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde düzenlenen Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nda Klassis Golf Kulübü’nden Sena Ersoy, 286 gross skorla şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan, Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya 14 kulüpten 69 oyuncu katıldı. Dört raunt olarak oynanan turnuvada Klassis Golf Kulübü’nden Sena Ersoy, 286 gross skorla birinci olarak Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Ersoy’a kupasını Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Taurus Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Ağrı Lalezar Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı 69 oyuncu yer aldı. Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nda Klassis Golf Kulübü’nden Sena Ersoy 286 gross skorla birinci olarak Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Şampiyonada, erkekler grossda Kemer Golf Kulübü’nden Jae Woo Shim 302 gross skorla, kadınlar grossda Klassis Golf Kulübü’nden Sena Ersoy 286 gross skorla, erkekler A kategorisinde ferdi lisanslı Görkem Karakartal 288 net vuruşla, kadınlar A kategorisinde National AGGA’den Tuğçe Fatma ve Tuğçe Billa 280 net vuruşla, erkekler B kategorisinde ferdi lisanslı Mehmet Çalışkan 142 stableford skorla ve kadınlar B kategorisinde National BGK’dan Petek Peker ilk sırada yer aldı. Kazananlara ödüllerini, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan verdi.