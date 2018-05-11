Spor yaralanmaları semineri

Dr. Cem Coşkun Avcı, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörlere spor yaralanmaları hakkında bir seminer verdi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun her kesimine ulaşması amacıyla gerçekleştirdiği sağlık seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Cem Coşkun Avcı, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörlere “Spor Yaralanmalarında Yaklaşım ve Tedavi” başlıklı seminer vererek önemli bilgiler paylaştı.

Spor yaralanmalarında burkulmalar, diz yaralanmaları, şişmiş kaslar, aşil tendonu yaralanmaları, kaval kemiği ağrıları, rotator manşet yaralanmaları, kırıklar, çıkıklar gibi sağlık sorunları ile karşılaşıldığını belirten Dr. Cem Coşkun Avcı, antrenörlere bu durumlarda önce yapılacak olan ilk yardımın çok önemli olduğunu söyledi.

Ön hazırlık yapmadan yapılan sporlarda aşırı zorlamaların kazalara ve sakatlıklara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "İster amatör, isterse profesyonel spor yapın, başınıza en sık gelen olaylardan biri sakatlanmak ya da yaralanmaktır. Bu durumda kimi insan gözünü hastanede alırken, kimi ise hiç umursamadan günlük hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yeterince ön hazırlık yapmadan yapılan egzersizler, aşırı zorlamalar, yaralanmalara ve sakatlıklara yol açabiliyor. Bunun için siz antrenörlere önemli görev düşüyor. Sporcu yaralandığında sizlerin ilk yardım konusunda bilgili olması, sporcunun uzman doktor tarafından yapılacak tedavi süreci öncesi büyük önem arz eder” dedi.

Düzenlenen seminere Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Demirtaş katıldı.