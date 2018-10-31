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Sporda şiddete 20 gözaltı

Samsunspor-Kastamonu maçı devre arasında tribünde taraflarlar arasında çıkan kavgayla ilgili Samsun’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 taraftar gözaltına alındı.

Samsunspor-Kastamonu maçı devre arasında tribünde taraflarlar arasında çıkan kavgayla ilgili Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 taraftar gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da yapılan Samsunspor-Kastamonuspor maçı devre arasında Samsunspor taraftarlarının bulunduğu doğu tribününde çıkan olaylarla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sporda şiddetin önlenmesi için bu sabah 20 ayrı adrese "Doğu Yakası" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 20 ekip ve 50 polisin katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yaşı 18'den küçük olan 6 kişi ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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