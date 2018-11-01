Sporda şiddetten gözaltına alınan 11 kişiye adliye kontrol

Samsunspor-Kastamonu maçı devre arasında tribünde taraflarlar arasında çıkan kavgayla ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 taraftardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da yapılan Samsunspor-Kastamonuspor maçı devre arasında Samsunspor taraftarlarının bulunduğu doğu tribününde çıkan olaylarla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah 20 ayrı adrese "Doğu Yakası" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 20 ekip ve 50 polisin katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yaşı 18'den küçük olan 6 kişi ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çocuk Şubesindeki 6 kişi yaşları küçük olduğu için ailelerine teslim edildi. Söz konusu çocukların, aileleri tarafından Samsun Adliyesine getirilip çocuk savcısına ifade verecekleri öğrenildi. Yaşları büyük 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 11 kişi ise geceyi Samsun Emniyet Müdürlüğünde geçirdi.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan 11 kişi bu sabah erken saatlerde Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.