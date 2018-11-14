SSBL Avrupa'dan döndü

2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2 Erasmus (+) projesiyle 2 koldan Avrupa'ya çıkarma yapan Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus projeleri kapsamında yürüttükleri K2-English for Social Entrepreneurship/Sosyal Girişimcilik için İngilizce Projesi'nin 05-13 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Romanya ziyaretinden döndüler.

5 ortak ülke olan İspanya, İtalya, Romanya, Polonya ve Litvanya ile yürütülen ve 2 yıl sürecek olan proje boyunca yapılacak etkinliklerle öğrenciler içinde yaşadıkları toplumun ihtiyaç ve zayıf yönlerine dayanan konularda yeni fikirler üreterek hem kazanç sağlayıp hem de topluma faydalı olmanın yollarını öğrenecekler. Romanya'nın Suceava şehrinde bir hafta süren etkinlikler kapsamında Sosyal Bilimler Lisesi proje ekibi okullarıyla, şehirleriyle ve Türkiye ile ilgili sunumlar yaptı ve sosyal girişimcilikle ilgili atölye çalışmaları içerisinde bulundular. Romanya'da Türkiye'nin zengin kültürünü de tanıtma imkanı bulan proje ekibi gördükleri ilgiden memnun olduklarını söylediler.

10 öğretmen ve 20 öğrencisiyle 2020 yılına kadar sürecek projede Türkiye'yi temsil eden Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu yaptığı açıklamada, "Okulumuzun kuruluş felsefesinde olan bir ayağı Anadolu topraklarına saplanmış öz değerlerini koruyan ancak hareketli ucuyla da dünyayı dolaşıp bütünleşen bir misyonu taşıyarak bu misyonla Türk kültürünü de dünyaya tanıtıyoruz” dedi.