SSBL Türkiye ikincisi oldu

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Proje Okulları arasında İstanbul’da bugün düzenlenen yarışmada Samsun ekibi Akıllı Şehir Planlaması alanında "Sesimi Duyan Var mı?" adlı projesiyle hem günümüzün en can alıcı konusu olan olası bir büyük depremle tekrar yüzleşilmesini sağladı hem de şehir plancılığı konusunda yapılması ve yapılmaması gereken çalışmaları anlattı. Türkiye ikincisi olan Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi ekibini oluşturan Müdür Başyardımcısı Özgür Cengiz, Matematik Öğretmeni Türker Atıcı, öğrenciler Türksoy Kaya ve Hasan Basri Karadayı tören sonrasında bu projeyi geliştirerek ilgili bakanlıklarla ve deprem riski olan büyükşehir belediyeleriyle paylaşacaklarını belirttiler.