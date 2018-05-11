SSBL’de mezuniyet heyecanı

İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenci ailelerinin heyecanlı oldukları gözlendi. İki sınıftan toplam 60 öğrencinin mezun olduğu okulda öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri ve mezuniyet yıllıkları verildi. Bu yıl 9.’su düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan okul müdürü Hamza Sofuoğlu, öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar diledi. Okul müdürünün konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Aksakal tarafından plaket verilen okul birincisi Zeynep Burcin Başakcı, okul kütüğüne ismini çaktı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak’a okula vermiş olduğu desteklerden dolayı okul aile birliği başkanı Tülin Aydın tarafından plaket verildi.

Mezuniyet pastasını kesen öğrenciler, keplerini havaya atıp 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitimin yorgunluğunu eğlenerek attılar.