SSBL’ye "Kudüs Proje Salonu’’ açıldı

SSBL’ye de bugün yapılan proje salonunun açılışına, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi yapılan söyleşinin ardından Kudüs Proje Salonunun açılış kurdelesi kesildi ve proje salonunda yapılan ebru, hat sanatı ve ahşap yakma sanatlarından örnekler sergilendi. Hat sanatıyla ziyaret esnasında yazılan tabaklar misafirlere hediye edildi. Kudüs ve Filistin direnişinden fotoğraflarla donatılmış salon katılımcıların beğenisini topladı.