Stadyumda dev iftar

İlkadım Belediyesi çalışanları ile Derebahçe Stadyumunda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Tok, iftara katılan Bem-Bir Sen Şube Başkanı Nurettin Sever, Hak-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, YABPA Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz, YABPA Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Turan Ordulu, tüm İlkadım Belediyesi personellerine ve ailelerine ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

“İlkadım ailemin bir parçası”

Başkan Tok, her ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da ayın ilk günlerinde ’ailem’ dediği personeli ile Derebahçe Stadyumunda iftarda çalışanları ve aileleriyle bir araya geldi. İlkadım Belediyesi çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği iftar buluşmasına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye çalışanları ve aileleri ile tek tek sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi.

Geleneksel hale getirilen personelle iftar yemeğinde İlkadım Belediyesi çalışanları ve aileleri birlik ve beraberlik mesajı verdi. Belediye personeli ve aileleri böyle bir ortamda sağlanan buluşmadan ötürü Başkan Erdoğan Tok’a teşekkür ettiler.

“Biz büyük bir aileyiz”

İlkadım Belediyesi çalışanlarının aileleri ile iftar sofrası etrafında toplanmaktan son derece mutluluk duyduğu belirten Başkan Tok, “İlkadım ilçesi nüfusu ile oldukça büyük bir ilçe olması dolayısıyla buna bağlı olarak İlkadım Belediyesi de büyük bir belediye. Biz çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. İlçemize yaptığımız tüm hizmetlerde bu büyük ailenin her bir ferdinin emeği ve mesaisi var. Bu da, bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Vatandaşımıza hizmet ederken başarılı olmanın ilk adımı çalışma arkadaşlarımızla bir aile ortamını sağlayabilmektir. Hamdolsun bunu başarıyoruz. Çalışanlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Tok’tan Kudüs tepkisi

Filistin’de son günlerde yaşanan olaylara değinen Başkan Tok, “ABD’nin İsrail işgalini resmileştirmeye yönelik gerçekleştirdiği, büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını barışçıl bir şekilde protesto eden Filistinli kardeşlerimizi gerçek mermilerle katleden katil terör devleti İsrail’i lanetliyorum. Kudüs Müslümanların yurdu ve ilk kıblemizdir. Zulme, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı, mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşliğimizi kuvvetlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi daim kılmalıyız. Bu vesile ile ülkemizin birliğinde ve İslam coğrafyasında gözü olanlara, mazlumlara işkence ve zulüm edenlere Cenab-ı Allah’tan fırsat vermemesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a ve Başkan Yardımcısı Erol Köroğlu’na YABPA Spor Kulübüne sağlanan katkı ve desteklerden dolayı plaket verildi.