Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 18:09

STK’lardan İsrail’e tepki

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak, İsrail’in Kudüs katliamına tepki gösterdi.

STK’lardan İsrail’e tepki

15 Mayıs 2018 18:09


Samsun’da toplanan DİSK, KESK, TMMOB VE TTB İsrail’in Kudüs’te Filistinli Müslümanlara yönelik yaptığı katliamı protesto etti. Pankart açıp sloganlar atan kalabalık daha sonrasında basın açıklaması yaptı.


Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, “ABD ve İsrail’in emperyalist amaçları doğrultusunda Kudüs’ü iç politika malzemeleri yapmaları çözüm yerine çözümsüzlüğü, barış içerisinde bir yaşam yerine çatışma ve kaosu derinleştirmektedir. Şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, Filistin ve İsrail halkının bir arada ve barış içerisinde yaşamaları için gerekli siyasal adımlar atılmalıdır” dedi.


Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç