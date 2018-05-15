STK’lardan İsrail’e tepki

Samsun’da toplanan DİSK, KESK, TMMOB VE TTB İsrail’in Kudüs’te Filistinli Müslümanlara yönelik yaptığı katliamı protesto etti. Pankart açıp sloganlar atan kalabalık daha sonrasında basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, “ABD ve İsrail’in emperyalist amaçları doğrultusunda Kudüs’ü iç politika malzemeleri yapmaları çözüm yerine çözümsüzlüğü, barış içerisinde bir yaşam yerine çatışma ve kaosu derinleştirmektedir. Şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, Filistin ve İsrail halkının bir arada ve barış içerisinde yaşamaları için gerekli siyasal adımlar atılmalıdır” dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.