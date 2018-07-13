STSO Başkanı Murzioğlu :"Bu fırsat kaçmaz"

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2018 yılı öncesi gecikmiş aidat borcu bulunan üyeler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Son başvuru 31 Temmuz

Kanun gereği 2018 yılı öncesi gecikmiş aidat borcu bulunan üyelerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odaya dilekçe ile başvurmaları halinde borçlarını yapılandırma imkanı bulunduğunu söyleyen STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Başvuru üzerine aidat borç asılları azami altı taksite kadar bölünebilecektir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2018 olup, kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecek ve bu alacaklara uygulanan gecikme zammı silinecektir. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek suretiyle ilk taksit ödeme süresi olan 31 Temmuz 2018 sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yaralanabilir. Kanun gereği 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlgili üyelerimizin bu fırsattan yararlanmalarını bekliyoruz" dedi.