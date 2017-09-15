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15 Eylül 2017 15:56

Su ürünleri denetimleri arttı

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekiplerinin Samsun Balık Halinde yaptığı denetimlerde balık boy yasaklarına uymayan 32 kasa mezgit ile 27 kalkan balığına el konuldu.

Su ürünleri denetimleri arttı

15 Eylül 2017 15:56


Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Kontrol ekipleri, Samsun Balık Hali ve Balık nakliye araçlarında denetimler yaptı. Ekipler denetimlerde; balık mezat yerlerinde balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Gece boyu Balık Halinde yapılan denetimlerde, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı olarak avlanan ve boy yasağına uymayan su ürünlerine el konuldu. Denetimlerde 32 kasa mezgit ile 27 adet Kalkan balığına el konularak 2 Komisyoncu firmaya yasal işlem yapan denetim ekipleri, el koyduğu su ürünlerini Mili Emlak Müdürlüğüne teslim etmek üzere Balık Halinde İl Müdürlüğüne ait soğuk hava deposunda muhafaza altına aldı.



Asgari boy yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanacak


2016- 17 av sezonunun başlamasıyla birlikte Balık Hali denetimin yanı sıra, Samsun il genelinde tespiti yapılan perakende satış noktalarında da denetim çalışmaları sıklaştırıldı. Kontrol ve Denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla özellikle boy olarak küçük balıkların ve av yasağı olan türlerin satışının yapılıp yapılmadığı da denetleniyor.


Samsun Balık Halinde yapılan denetime, Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve çok sayıda denetim ekibi iştirak etti. İl Müdür Vekili Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin su ürünleri kıtlığı yaşamaması ve bol balık tüketebilmesine destek olmak için vatandaşların denetime katılmalarını istedi. Karaosmanoğlu, boy ve zaman yasağına uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını söyledi.




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