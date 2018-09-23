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Suat Çakır: "3 puan güzel günlerin habercisi"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Eyüpspor karşısında alınan 3 puanın gelecek güzel günlerin habercisi olduğunu ifade etti.


Eyüpspor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin takımındaki havayı pozitife çevirdiğini ifade eden Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Lige iyi başlayamamıştık. Ancak iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Futbolda olabilecek olumsuz sonuçları çok erken yaşayıp gerekli tedbirleri aldık. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvendiğimizi hem kamuoyuna hem de kendilerine ifade ettik. Zor süreçlerin üstesinden gelebilecek tecrübeye sahibiz ve bunu da Eyüpspor maçıyla gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.


Maçın her iki yarısında da kompakt bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Çakır, “Takım olarak iyi mücadelenin yanı sıra iyi bir oyun ortaya koyduk. 10 kişi kaldığımız dakikalarda dahi oyunu bırakmayarak kontrolü elimizde bulundurduk. İkinci yarı rüzgara karşı oynamamıza rağmen attığımız ikinci gol ile galibiyeti perçinledik. Eyüpspor karşısında aldığımız bu 3 puan gelecek güzel günlerin habercisi. Önümüzde şimdi bir kupa maçı var. Bu maçı da kazanarak hafta sonu oynayacağımız Ankara Demirspor maçıyla da ligde bir seri yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

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