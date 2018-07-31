Suda boğulmalarda ilk yardımla hayat kurtarabilir

Ahmet Suat Keskin, suda boğulma olaylarında ilk yardım müdahalesinin hayat kurtarabileceğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte serinlemek için deniz, havuz, nehir, göl gibi alanların tercih edilmesi bazı hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle çocukların ve yüzme bilmeyenlerin önlem almadan yüzmeye çalışması boğulma olaylarında artışa neden oluyor. Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan boğulma vakalarında uygulanabilecek ilk yardım bilgileri hayat kurtarıcı olabiliyor.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Acil Servis Kliniğinden Ahmet Suat Keskin, suda boğulma olaylarında yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Suda boğulma vakası hakkında bilgiler veren Keskin, "Suda boğulmalarda, nefes borusu kasılır ve akciğerlere su girer. Boğulan kişiye ilk müdahale olarak suni solunum ve kalp masajı yapılmalıdır. Saniyelerin bile çok önemli olduğu bu anlarda suni solunum hayati önem taşımaktadır. Nefes almada zorluk, hızlı ve derin solunum, ağızda balgam birikmesi ve köpüklenme, yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma ile bayılma, boğulma belirtileri olarak ifade edilmektedir” dedi.

Keskin, suda boğulma olayında hayat kurtaran önerileri ise söyle sıraladı:

"İlk yardım kurallarına hakim olmak ve kuralları doğru uygulamak çoğu zaman hayat kurtarmaktadır. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiye can yeleği, can simidi gibi batmaz cisimler atılmalıdır. Bu materyaller yoksa uzun sopa ve ip gibi, araçlara tutunmasını sağlayarak kişiyi çekebilirsiniz. Suda boğulan kişi karaya çıkarıldıktan sonra öncelikle 112 yardım çağrısı yapılmalıdır. Müdahale sırasında profesyonel ekiplerin olay yerine gelmelerinin sağlanması önceliklidir. Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkartarak, sırt üstü pozisyonunda yatırın. Soluk alıp verdiğini ve nabzını kontrol edin, nabız ve solunum var ise hasta kurtarma pozisyonuna alınıp, sağlık ekiplerinin gelmesi beklenmelidir. Eğer kurtarılan kişi soluk alıp vermiyor ve sadece nabzı var ise ağızdan yapay solunum yapılmalı, soluk verdiği zaman kişinin başı yana çevrilmeli ve bu hareket 5-6 kez tekrarlanmalıdır. Sonrasında kurtarma pozisyonu verilmelidir. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yuttuğu suyu çıkartmak için hasta karnının altından tutularak yukarı kaldırılmalıdır. Bu şekilde hava yolundaki suların boşalmasına yardım edilmektedir. Kurtarılan kişinin bilinci kapalı, soluk alıp vermiyor ve nabzı da yok ise sağlık ekipleri beklenirken kişiye sırtüstü yatar pozisyonda kalp masajı uygulanmalıdır. Kalp masajı dakikada en az 100 defa yapılmalıdır. Kalp masajı, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar devam ettirilmelidir.”