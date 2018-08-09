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09 Ağustos 2018 11:05

Sulama kanalında cesedi bulunan kadının intihar ettiği tahmin ediliyor

Samsun’da sulama kanalında cesedi bulunan kadının intihar ettiği tahmin ediliyor.

Sulama kanalında cesedi bulunan kadının intihar ettiği tahmin ediliyor

09 Ağustos 2018 11:05


Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Örencik Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce eşinden ayrılan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Esengül Kurd’un (37) cesedi DSİ’ye ait sulama kanalında bulunmuştu. Esengül Kurd’un yakınları jandarmaya verdikleri ifadede kadının uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü ve hastanede yattığını belirterek, daha önce de intihara kakıştığını söyledi. Sulama kanalında üzerinde giysileri bulunan Esengül Kurd’un vücudunda ölümüyle şüpheli bir duruma rastlanmadığı ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine cenazenin otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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