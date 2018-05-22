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22 Mayıs 2018 13:48

Sünnet, hastalıklara karşı koruyor

Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Sünnet, hastalıklara karşı koruyor

22 Mayıs 2018 13:48

Dr. Sedat Ocak, sünnet olmayan çocuklarda idrar yolu iltihabı başka olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının meydana geldiğini belirterek, "Sünnet, çağımızda sıklaşan hastalıklara karşı da önemli bir koruma sağlamaktadır" dedi.


Sünnetin faydaları hakkında bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Opr. Dr. Sedat Ocak, "Bazı aileler kendi isteğince doğum sonrası bebeklerini sünnet yaptırmaktadırlar. Yeni doğan bebeklerde ilk iki haftalık süreçte, cerrahi işlemin kolay olması, yaranın iyileşme hızı, sünnet sonrası bakımın kolaylığı ve ileri ki yaşlarda psikolojik olarak travma yaşamasının önüne geçilebilmesi açısından doğru bir zaman olarak seçilebilir. Fakat sünnet bebeğinizin sağlık açısından bir sorun oluşturuyorsa, 2 yaşından sonra sünnet yapılması da uygun bir zamandır. Yine de en uygun zamanı hekiminiz sizlere verecektir” diye konuştu.


Sünnetin sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade eden Ocak, şunları söyledi:


“Erkek çocuklarının sünnet edilmesinin sağlık bakımından oldukça yararlı olduğu yapılan araştırmalar da kanıtlanmıştır. Örneğin sünnetsiz olan bir kişinin sünnet derisinde oluşan ‘smegna’ ismi verilen bir salgı, mikropların da toplanmasına ve iltihaplara yol açabilen sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, sünnet olmuş erkeklerin penis kanserine yakalanmadıkları da kanıtlanmıştır. Sonuç olarak sünnet, çağımızda sıklaşan hastalıklara karşı da önemli bir koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla en ideal olanı sünnettir ve sünnet, deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır.”




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