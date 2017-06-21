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21 Haziran 2017 17:14

Süper Lig’in eski yıldızı Samsun’a geliyor

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, eski Gaziantepsporlu futbolcu John Chibuike’nin yarın Samsun’a geleceğini söyledi.

Süper Lig’in eski yıldızı Samsun’a geliyor

21 Haziran 2017 17:14


TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor. İç transferde Furkan Köse, Ekram Reşmen ve Ercan Yazıcı, dış transferde ise Hasan Hatipoğlu ile sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar, Elazığpor’dan Çağrı Ortakaya ile Samsun’da görüşürken, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Gaziantepspor’la Süper Lig’de 11 gol atan Nijeryalı John Chibuike ile de yarın Samsun’da transfer görüşmesi yapacak. Transferlerle yakından ilgilenen Sportif Direktör Coşkun Zeren, son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.


Transfer dedikoduları hakkında konuşan Coşkun Zeren, "Bir dönem Gaziantepspor’da da forma giyen John Chibuike yarın Samsun’da olacak. Son olarak Elazığspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya’da şu an Samsun’da görüşüyoruz. Bir aksilik olamazsa yarın her iki oyuncuyu renklerimize bağlamak istiyoruz. Gökay İravul içinse kulübüyle olan sorununu halletmesini bekliyoruz" dedi.


John Chibuike geçen sene İsrail’in Hapoel Tel Aviv takımında 11 maçta 3 gol atarken, Çağrı Ortakaya ise Elazığspor’da 38 maçta 4 gol kaydetti.


2 futbolcu ile anlaşılması halinde Perşembe günü imza töreni yapılması planlanıyor.




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