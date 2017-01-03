Şüpheli çantadan okul malzemesi çıktı

Samsun’da parkta bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli okul çantasından okul araç gereci çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki Muzaffer Önder Parkı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, parkın içerisindeki siyah renkli şüpheli okul çantasını gören vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri siyah renkli okul çantasını fünye ile patlattı. Patlatma sonrası çantanın içerisinden kitap, defter ve kalemlik çıktı.

Çantanın bir öğrenci tarafından buraya bırakıldığı tahmin ediliyor.