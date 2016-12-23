Suriyeli kardeşler ayakkabı boyayarak hayata tutunuyor

Suriye’deki iç savaştan anneleriyle birlikte kaçarak Samsun’a gelen 8 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan 11 yaşındaki Muhammed Riyad ve 8 yaşındaki kardeşi Halil Riyad, ağabeyleriyle birlikte Samsun sokaklarında boyacılık yaparak geçim mücadelesi veriyorlar. Babalarını 2 yıl önce Suriye’deki iç savaşta kaybeden kardeşler, anneleriyle beraber hayata tutunmaya çalışıyorlar. Halep’ten kaçarak Samsun’a yerleştiklerini belirten Muhammed Riyad, “Ayakkabı boyayarak para kazanmaya çalışıyoruz. Ayakkabıları 1 liradan boyuyoruz. Günde 10-15 kişinin ayakkabılarını boyuyoruz. 3 kardeşiz. Üçümüz de geçinebilmek için ayakkabı boyacılığı yapıyoruz” dedi.

Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise, Suriyeli kardeşlere ayakkabılarını boyatmasalar da para veriyorlar.