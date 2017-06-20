Suriyeli kardeşleri hastanelik etti

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.(28) tartıştığı Suriye uyruklu M.A.(24) ve kardeşi A.A.A.’yı (19) önce darp etti, ardından da M.A.’yı bıçakla ağır yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suriyeli kardeşler tedavi altına alındı. M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.