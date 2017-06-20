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20 Haziran 2017 17:13

Suriyeli kardeşleri hastanelik etti

Samsun’da bir kişi tartıştığı Suriye uyruklu 2 kardeşin birini bıçakla, diğerini ise darp sonucu hastanelik etti.

Suriyeli kardeşleri hastanelik etti

20 Haziran 2017 17:13


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.(28) tartıştığı Suriye uyruklu M.A.(24) ve kardeşi A.A.A.’yı (19) önce darp etti, ardından da M.A.’yı bıçakla ağır yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suriyeli kardeşler tedavi altına alındı. M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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