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20 Haziran 2017 19:31

Suriyeli kardeşlerin yaralanmasına adli kontrol

Samsun’da kavgada Suriye uyruklu 2 kardeşin birinin bıçakla, diğerini ise darp sonucu yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli kardeşlerin yaralanmasına adli kontrol

20 Haziran 2017 19:31


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında Suriye uyruklu M.A.(24) ve kardeşi A.A.A. (19) önce darp edildi, ardından M.A. bıçakla ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suriyeli kardeşler tedavi altına alındı. M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Ancak, Şube Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan bir çocuk kavga sırasında bıçakla yaralama olayını kendisini gerçekleştirdiğini ileri sürerek suçunu itiraf etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve kavgaya karıştığı öğrenilen A.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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