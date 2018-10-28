Sürmeli Mahallesi'nde Cumhuriyet coşkusu

Samsun'un Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi'nde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe merkezine 13 kilometre mesafede bulunan Sürmeli Mahallesi'nde 7.si düzenlenen kutlama, şölen havasında geçti. Etkinlikte konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Komşularımıza baktıkça Cumhuriyet'in değerini çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, “Cumhuriyet, gönüllerin birleşmesidir. 95 yıl sonra dahi Sürmeli'de coşkuyla böyle bir bayramın kutlanmasıyla artık bu büyük milletin önünü kimse kesemez diye umut ve cesaret veriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl kurulduğunu, neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Malazgirt'ten bu topraklara geleli bizi yaşatmak istemeyen dış güçler, bazen kendileri, bazen içimizden kullanacakları insanları bularak bizi her zaman huzursuz ettiler. Ama bin yılı aşkın süredir biz bu topraklarda kalıcı olduğumuzu bütün dünyaya kabul ettirmiş durumdayız. Son dönemde de kalkışma oldu ama hüsranla bitti. Millet olarak biz bu coğrafyada güçlü bir şekilde, birlik ve beraberlik halinde sonsuza kadar hür ve bağımsız bir şekilde varlığımızı devam ettiririz diyorum. Bugünleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ile devam eden etkinlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Konservatuvar ekibi tarafından verilen halk müziği konseri davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinlik fener alayı ve ışık gösterisiyle son buldu.