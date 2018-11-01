Sürücüler 'Yaşam Tüneli'nde trafik kurallarını öğreniyor

Samsun'da Ankara yolu üzerinde Maliye Nokta mevkisinde oluşturulan "Yaşam Tüneli"nde sürücülere kamu spotu filmler izlettirilerek, trafikte uyulması gereken kurallar anlatılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 5661 sayılı talimatlarında "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla Samsun'da oluşturulan Yaşam Tüneli'nde sürücülere hız, emniyet kemeri kullanımı, yakın takip, hatalı şerit değiştirme, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve alkolün sürücüler üzerindeki etkileri gibi konularda kısa filmlerin izlettirilerek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi hedefleniyor. Yaşam Tüneli'nin açılışı bugün Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un katılımıyla açıldı.

Vali Kaymak: “Devletin trafik cezalarına ihtiyacı yok”

Kamuoyunda oluşan algıların gerçeği yansıtmadığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun'a gelen sürücülere uygulamamız devam edecek. Türkiye genelinde de belli noktalarda aynı uygulama var. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içerisinde kuralla uygun seyahat yapmaları. İnsanların canı yansın istemiyoruz. Bu konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı talimatı ile genelgeler yayınlandı. Özellikle arka koltukta da kemer takma, cep telefonu kullanmama, drift yapmama konusunda uyarılar yapıldı. Bütün memurlara da ceza yetkisi verildi. Rapor tutup, trafik polisine verebiliyorlar. Evinize aniden bir ceza tutanağı gelirse şaşırmayın. Mutlaka sizi gören birisi vardır. Her an ceza yiyebilirsiniz. O yüzden herkes kurallara uysun. Ondan sonra da sızlanmasınlar. Bunlar tamamen vatandaşların güvenliği için yapılıyor. Halkımız, ‘Devletin vergiye ihtiyacı var, ha bire ceza yazıyorlar' diye dedikodusu var. Devletin bu cezalara ihtiyacı yok. Bu uygulamalar vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için yapılıyor” dedi.

Amaçlarının trafik kazalarını en az seviyeye indirmek olduğunun altını çizen Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “100 günlük eylem planı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün gönderdiği talimatlar var. Bu talimatlar doğrultusunda biz de Samsun'da Yaşam Tüneli projesini hayata geçirdik. Amacımız, seyir halindeki vatandaşlarımızı yaş durumlarına göre Yaşam Tüneline sokarak kısa periyotlarla öğretici spotlar seyrettirmektir. Burada aşırı hız, hatalı sollama, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri gibi konularda uyarılar veriyoruz. Amacımız ceza yazmak değil vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Kaza oranlarını en az limite indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yaşam Tüneli'ne giren sürücüler de uygulamanın çok yararlı olduğunu söylediler.